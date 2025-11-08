Volley A1/F: Monviso Volley a caccia di punti con Busto Arsizio

La sconfitta con Milano ha chiuso per il girone di andata le sfide con le 4 marziane del campionato. Ora la Wash4green Monviso Volley torna in campo per cercare di macinare punti con squadre alla portata. Domani, domenica 9 novembre, alle 17, al Pala Bus Company sarà la volta della Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio.
Le bustocche hanno solo un punto in più in classifica, quindi una vittoria piena consentirebbe il sorpasso alle monvisine, che si trovano a 5 punti. Se da Perugia arrivassero buone notizie, con una vittoria di Novara, il balzo in avanti sarebbe doppio.