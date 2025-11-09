La voce graffiante di Mille in concerto allo sPAZIO211

Voce graffiante, stile inconfondibile e un’identità visiva e sonora che mescola forza e delicatezza una “diva d’altri tempi che trascende i valori musicali contemporanei, capace di riassumere in ogni brano ciò che rende immortale una cantautrice”.

MILLE, nome d’arte di Elisa Pucci, è un’artista eclettica, dai mille talenti ed è in arrivo a Torino il 15 novembre allo sPAZIO211.

Cantautrice, musicista e attrice teatrale, la sua versatilità le permette di parlare a un pubblico ampio, unendo mondi musicali e generazioni apparentemente distanti tra loro. UMPM (un maledettissimo posto migliore) è il suo nuovo singolo, in uscita venerdì 5 settembre per TAIGA / ADA Music Italy, insieme alla release di UMPM, Mille annuncia la data di uscita del suo primo album solista Risorgimento