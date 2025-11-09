 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 09 novembre 2025, 16:34

La voce graffiante di Mille in concerto allo sPAZIO211

Il live il 15 novembre

La voce graffiante di Mille in concerto allo sPAZIO211

La voce graffiante di Mille in concerto allo sPAZIO211

Voce graffiante, stile inconfondibile e un’identità visiva e sonora che mescola forza e delicatezza una “diva d’altri tempi che trascende i valori musicali contemporanei, capace di riassumere in ogni brano ciò che rende immortale una cantautrice”.

MILLE, nome d’arte di Elisa Pucci, è un’artista eclettica, dai mille talenti ed è in arrivo a Torino il 15 novembre allo sPAZIO211. 

Cantautrice, musicista e attrice teatrale, la sua versatilità le permette di parlare a un pubblico ampio, unendo mondi musicali e generazioni apparentemente distanti tra loro. UMPM (un maledettissimo posto migliore) è il suo nuovo singolo, in uscita venerdì 5 settembre per TAIGA / ADA Music Italy, insieme alla release di UMPM, Mille annuncia la data di uscita del suo primo album solista Risorgimento

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium