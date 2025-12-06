Scontro fatale sulla Torino-Aosta: muore neonata di pochi mesi

Tragedia questa sera sulla Torino-Aosta, dove una neonata è deceduta in uno scontro tra vetture. Intorno alle 20 i sanitari del 118 sono intervenuti sull'A5 all'altezza di Volpiano, per un incidente stradale che ha visto coinvolte più auto in direzione del capoluogo montano.

Ferita anche la madre

Una bambina di pochi mesi è deceduta. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo e travolta da un altro veicolo. La Polizia Stradale sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della neonata, rimasta ferita nel sinistro.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco dei distaccamenti Torino Centrale, Volpiano e Chivasso e gli ausiliari Itp.

Altro incidente

E' il secondo incidente che si verifica sulla Torino-Aosta. Nel pomeriggio un'automobile si è ribaltata tra Quincinetto ed Ivrea, con disagi al traffico: fortunatamente in questo sinistro si registrano solo due feriti non gravi.