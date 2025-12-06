Due escursionisti travolti da una mini-valanga a Prali: salvati dal Soccorso Alpino ed elisoccorso

Si è concluso poco fa un complicato intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Prali.

Mini-valanga

Intorno alle 16 una coppia di alpinisti ha chiamato il 112, dicendo di essere stati travolti placca nevosa staccatasi mentre percorrevano il canale nord della Gran Guglia con piccozza e ramponi. Non erano stati sepolti, ma presentavano diversi traumi provocati dal trascinamento verso valle per oltre un centinaio di metri.

La Centrale Operativa del 118 ha immediatamente allertato l'elisoccorso che è decollato con l'Unità Cinofila a bordo, poiché l'incidente era stato causato da un mini-valanga. Sul posto era presente molto vento, che non ha consentito all'elicottero di avvicinarsi al luogo dell'incidente, ma ha costretto il pilota a sbarcare tecnico e cinofila del Soccorso Alpino circa 300 metri più a valle dei malcapitati.

In un secondo momento è stata portata un'ulteriore squadra di 3 tecnici: il gruppo si è poi diretto verso la coppia ferita.

Intorno alle 18.30 sono stati raggiunti i malcapitati che si presentavano con una sospetta frattura a una gamba e un politrauma, quello più grave, e svariate contusioni e un principio di ipotermia, l'altro. Nel frattempo l'elicottero era rientrato in base per effettuare la riconfigurazione in modalità di volo notturno ed è ben presto ridecollato trasportando altre due squadre di tecnici del Soccorso Alpino civile con un medico e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a Pian Littorio, alla base del canale dell'incidente.

I feriti

Finalmente, intorno alle 20, una tregua del vento ha consentito il recupero al verricello dell'infortunato più grave che è stato condotto in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo.

Intorno alle 21.30 è stato possibile recuperare il secondo infortunato che era stato trasportato dai soccorritori fino a Pian Littorio dove l'elicottero ha potuto operare con maggiore facilità. Anche lui è stato ospedalizzato in condizioni di ipotermia.