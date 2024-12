Jovanotti annuncia una quinta tappa a Torino: si aggiunge la data del 15 aprile

Jovanotti annuncia nuovi appuntamenti del PalaJova.





All’Inalpi Arena di Torino le date diventano così cinque con il 15 aprile.

Con i PalaJova, Lorenzo guida il pubblico in una nuova dimensione che va ben oltre il tradizionale concerto. Non si tratta solo di musica, ma di un viaggio multisensoriale, una grande festa che unisce energia, emozioni e condivisione. La magia inizia già al momento dell’ingresso: i palazzetti, si trasformeranno in spazi unici, pensati per riflettere la visione che ha saputo rivoluzionare il mondo dei concerti. Colori, simboli e dettagli che raccontano il suo universo accoglieranno il pubblico, creando un’atmosfera che è già di per sé un’esperienza. Ogni show sarà un incontro tra creatività e innovazione, dove la tecnologia non è solo un supporto, ma amplifica le emozioni, rendendo ogni attimo irripetibile. Dopo aver trasformato gli stadi e conquistato le spiagge, Jovanotti porta i suoi live a un livello mai visto prima, creando uno spazio dove l’energia e la condivisione autentica diventano il cuore pulsante di tutto. Come sempre, ci invita a non smettere di ballare, a vivere con intensità e a lasciarci travolgere dalla gioia, regalando a ogni spettacolo un’esperienza unica e senza paragoni.

“Abbiamo finalmente ‘battezzato’ la scenotecnica che trasformerà i palasport dove saremo insieme per i #PalaJova. – dice Lorenzo – In sette anni saranno cambiate molte cose ma la voglia di realizzare spettacoli pazzeschi, divertenti, innovativi, avventurosi, emozionanti e unici è sempre lei anzi è ancora più forte in me. Il progetto che fino a poco fa era solo un rendering in uno schermo sta prendendo forma e sono contentissimo. Vi porto via con me, davvero, in un viaggione tutte le sere in cui ci vedremo. A gennaio mi riunisco con la band per cominciare a mettere insieme la musica, e tra 3 mesi esatti il debutto. Cominciamo a contare le ore. Ci si vede in giro da marzo.”

I biglietti per le nuove date sono ora disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster