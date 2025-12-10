Proseguono i lavori di manutenzione del ponte sul Po a Verrua Savoia

Nei giorni scorsi il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per la manutenzione straordinaria e il risanamento strutturale conservativo del ponte sul Po che collega Verrua Savoia con Crescentino, lungo la Strada Provinciale 107 di Brusasco.

“A fine novembre l’impresa appaltatrice ha formalmente presentato il cronoprogramma esecutivo aggiornato, che prevede il rispetto dei tempi contrattuali - sottolineano il Vicesindaco Suppo e il Consigliere metropolitano Andrea Gavazza, Presidente della Commissione lavori pubblici -. La Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana, tramite la direzione lavori, continua a monitorare l’andamento delle attività, sollecitando l’impresa affinché venga assicurata la massima efficienza operativa possibile”.

L’attuale fase lavorativa, che prevede il senso unico alternato e interessa anche l’incrocio tra la Provinciale 107 e la 111, sarà conclusa entro il mese di gennaio. Le lavorazioni verranno poi traslate verso Crescentino, con l’installazione di un semaforo a due vie per un tratto di 150 metri sul lato di valle, per consentire la prosecuzione della posa delle mensole in sporgenza sul lato a valle del fiume.

Per la fine del mese di febbraio, è previsto il ribaltamento sul lato di monte delle attività cantieristiche, che prevederanno nuovamente il semaforo a tre vie per circa due mesi, tornando a interessare la zona dell’intersezione con la SP 111. Conclusa tale fase, il cantiere verrà spostato nuovamente, sempre sul lato a monte, nel tratto successivo verso Crescentino, con la reinstallazione del senso unico a due corsie.

Il percorso critico, a livello di cronoprogramma, riguarda la realizzazione degli sbalzi per la pista ciclabile e delle relative opere di finitura. I getti su mensola a sbalzo saranno oggetto di uno specifico collaudo e di una prova di carico.

Sono state concluse tutte le lavorazioni di recupero conservativo della muratura, con la sostituzione dei mattoni danneggiati e il risanamento corticale delle colte in calcestruzzo, la sigillatura dei giunti murari, il lavaggio dei paramenti murari e dei monoliti in pietra e il trattamento idrorepellente finale. A causa dell’imbrattamento delle pile del ponte, si è dovuto procedere alla rimozione dei graffiti.

Il semaforo di cantiere attualmente installato è pienamente funzionale e non rappresenta un ostacolo tecnico al flusso dei veicoli. I tempi del semaforo sono definiti sulla base della tipologia e dell’intensità del traffico, al fine di garantire un equilibrio tra il deflusso dei veicoli e i tempi di attesa. A seguito delle segnalazioni pervenute su tempi di attesa eccessivi, è stata avviata un’indagine per il conteggio dei veicoli, la verifica del tempo medio di attesa e dell’eventuale presenza di picchi di traffico.