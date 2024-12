Dopo Beinasco, no vax in azione anche a Moncalieri: imbrattato l'esterno del Santa Croce

No vax in azione anche a Moncalieri: imbrattato l'esterno del Santa Croce (foto d'archivio)

I no vax continuano a 'colpire' nella cintura sud di Torino. Dopo aver imbrattato i muri della scuola media Gobetti ed aver pesantemente attaccato anche il sindaco Daniel Cannati, stavolta nel mirino c'è stato il Santa Croce di Moncalieri.

"Assassini" all'indirizzo dei medici

Nella notte appena trascorsa, una persona (peraltro ripresa dalle telecamere della videosorveglianza dell'ospedale) ha riempito di scritte l'esterno della struttura. Sui muri sono apparse scritte con la vernice rossa come "medici pro vax assassini", rivolto al personale sanitario, oltre al simbolo classico no vax delle due "v" incrociate racchiuse in un cerchio.

Proprio grazie alle telecamere, è stato fermato e denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui un 73nne di Santena, bloccato dai carabinieri mentre cercava di allontanarsi frettolosamente dall'ospedale: a tradirlo le quattro bombolette di vernice che portava in tasca.

La stessa matrice di Beinasco?

L'Asl To5 ha informato che le scritte saranno cancellate al più presto, mentre gli inquirenti lavorano per capire se la persona fermata a Moncalieri abbia a che fare con i protagonisti della precedente azione a Beinasco.