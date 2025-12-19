Nuovi archetti per le biciclette in arrivo in Circoscrizione 7

Prosegue in Circoscrizione 7 l’installazione di nuovi archetti portabici, un intervento mirato a incentivare la mobilità sostenibile e l’utilizzo quotidiano delle due ruote negli spostamenti urbani.

Nel corso del 2025 sono stati quasi trenta gli archetti già collocati sul territorio, andando a rafforzare la dotazione di stalli dedicati alle biciclette in punti strategici del quartiere. Le ultime installazioni hanno interessato corso Vercelli 15 bis, via La Salle e l’area di lungo Dora Agrigento, zone caratterizzate da una forte presenza residenziale e da flussi di mobilità quotidiana.

L’obiettivo dell’intervento è duplice: da un lato agevolare chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto, dall’altro contribuire a una riduzione del traffico e delle emissioni, migliorando la vivibilità dello spazio pubblico.