Un tavolo permanente di confronto Città metropolitana/Consulta degli studenti sui problemi della scuola

Si è svolto oggi nella sede della Città metropolitana di Torino l’incontro tra la Consulta degli studenti delle scuole superiori, i consiglieri metropolitani che si occupano di scuola (istruzione e edilizia scolastica) e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Stefano Suraniti.

Al centro della riunione, il confronto sulle rivendicazioni degli studenti in fatto di edilizia scolastica, alternanza scuola/lavoro e diritto allo studio, che sono state raccolte tramite un questionario preparato dalla Consulta e compilato dai comitati studenteschi (l’organo che in ogni Istituto scolastico riunisce i rappresentanti di classe) di 29 Istituti di Torino e Provincia. Buona parte dell’incontro si è incentrato sul tema dell’edilizia: il questionario ha rilevato nell’86% delle risposte la presenza di problemi di varia natura, dalle crepe alle perdite di intonaco, dalle infiltrazioni d’acqua al malfunzionamento del riscaldamento. “Ci paiono problemi importanti, anche se non sappiamo se e in che misura siano strutturali: gli studenti li riscontrano e li subiscono tutti i giorni” hanno detto i rappresentanti della Consulta. I pubblici amministratori presenti all’incontro, pur riconoscendo le difficoltà causate dall’obsolescenza di molti dei 150 edifici scolastici gestiti dalla Città metropolitana, hanno messo in guardia i ragazzi dal rischio di confondere la loro percezione con la presenza di problemi reali: “Da qualche tempo ci sono finalmente i fondi per effettuare la manutenzione, e molti interventi sono partiti, ma non ci sono soldi per rispondere a tutte le richieste ed è necessario in ogni caso stabilire una scala di priorità”. I consiglieri metropolitani e il dottor Suraniti hanno invitato gli studenti a confrontarsi in modo costruttivo, evitando falsi allarmi e sterili contrapposizioni e concentrandosi sulla soluzione dei problemi concreti. “I tecnici e gli amministratori sono a conoscenza di tutte le criticità e le valutano tempestivamente, poi gli interventi devono essere programmati in base alle urgenze: ragazzi e personale docente e non docente spesso non sono a conoscenza dello svolgimento di lavori molto gravosi, ma non visibili a occhi inesperti, e vorrebbero che fosse data priorità a interventi magari di carattere estetico come la decorazione, che invece per gli addetti ai lavori non sono in cima alla lista della spesa”.

A conclusione dell’incontro, i partecipanti hanno stabilito di aprire un tavolo permanente di confronto Città metropolitana/Consulta degli studenti, in cui saranno analizzati i dati tecnici puntuali che l’amministrazione metropolitana si è impegnata a fornire con regolarità agli studenti. Inoltre, nelle prossime settimane, ripartirà l’iniziativa “Assessore per un giorno”, grazie alla quale gli studenti delle scuole superiori, a turno, potranno affiancare il consigliere metropolitano con delega all’edilizia scolastica nel suo lavoro quotidiano, per seguire da vicino le incombenze di un pubblico amministratore.