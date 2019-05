Ruffino (FI): “Bene investimenti promessi da Di Maio su aziende tecnologiche ma si aiutino anche le tradizionali”

“Torino area dove si investirà sul futuro delle imprese innovative e delle start up? Bene ma non dimentichiamoci che ci sono tante Pmi tradizionali che attendono di essere aiutate a uscire dalla crisi - afferma l’onorevole Daniela Ruffino di Forza Italia -. Non posso che fare mia la riflessione del presidente dell’Unione Industriale Dario Gallina che in risposta alla visita di Luigi Di Maio ha sottolineato quanto ci sia da fare per tutti, e non solo per il comunque importante comparto delle start up. Quello che ci aspettiamo dal Governo, infatti, è che trovi il modo di portare innovazione anche dove ancora non c’è. E mi riferisco alle Pmi che, per far fronte alla crisi, hanno potuto investire meno nello sviluppo di nuove tecnologie. Queste tecnologie, però, sono diventate ormai indispensabili per resistere alla concorrenza straniera e per salvare posti di lavoro in Piemonte”.