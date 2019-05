Concluso il Corteo del Primo Maggio, con contorno di incidenti e feriti. "Oggi il tema è il lavoro, non il Tav" (FOTO)

"Condivido l'appello dei sindacati, oggi il tema non è il Tav ma il lavoro". La sindaca di Torino Chiara Appendino ci ha provato a ricordare che il Primo Maggio è la Festa dei lavoratori, ma il messaggio sembra essere caduto nel vuoto.

Perchè stamattina a Torino, nonostante le tante bandiere dei sindacati e dei partiti, il protagonista è stato ancora il treno ad alta velocitá e la divisione netta tra chi lo vuole e chi invece no. Lo dimostrano gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che intorno alle 11 si sono verificati in via Roma, con un bilancio provvisorio di quattro feriti.

"Il lavoro è dignitá - aveva detto in precedenza Appendino - i tassi di disoccupazione sono ancora alti, per rilanciare l'occupazione bisogna anticipare il cambiamento e puntare sull'innovazione". Accanto alla sindaca il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. "Serve impegnarci per un lavoro pagato meglio, di maggiore qualitá e piú sicuro". Quindi il tema Tav e l'attacco allo sfidante Alberto Cirio. "Il suo azionista di maggioranza ha bloccato la Tav e rinviato ogni decisione per mere ragioni di poltrone e permantenere in piedi il governo", ha poi aggiunto Chiamparino, tirando in causa il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione.

Secca la replica di Cirio. "In Piemonte c'è da fare su tutto, chi c'era prima non ha fatto abbastanza, lo ha fatto con un metodo lento che non va piú bene. Il Piemonte cresce meno, i tassi di disoccupazione sono elevati. Credo serva un presidente che abbia tante energie da spendere, non possiamo piú permetterci di andare a questa velocitá". Sulla Torino-Lione Cirio ha quindi aggiunto che "la questione non va strumentalizzata, ma essere a favore della Tav significa essere dalla parte dei lavoratori".

In corteo anche il candidato alla Regione del Movimento 5 Stella Giorgio Bertola. "Giusto puntare su turismo ed eccellenze del territorio, ma il Piemonte deve rimanere un'area industriale. Sono figlio di un operaio Fiat e voglio che a Torino si continuino a produrre automobili". Sul Tav Bertola ha ribadito che "i posti di lavoro reali sul cantiere sono meno di 500, non è il Tav che porta occupazione. Per noi questa ê un'opera inutile, dannosa e che toglie risorse".

Per il candidato alla Regione Piemonte del Popolo della famiglia Walter Boero "il punto di partenza è sempre la famiglia. Serve fare figli, li dentro c'è il motorino di avviamento di tutto il resto. Una famiglia stabile, robusta, con le donne libere di scegliere cosa fare".

Tanti applausi ha raccolto l'Anpi, reduce da un 25 aprile mai cosí polemico. "Con il suo atteggiamento Salvini protegge organizzazioni fasciste come CasaPound e Forza Nuova, che sono uscite allo scoperto nonostante siano fuori legge - ha detto la presidente provinciale Maria Grazia Sestero - Assistiamo a una vergogna continua. Esponenti del governo utilizzano slogan che evocano il Ventennio. Basta alludere per mandare segnali alla gente. Un pezzo della destra che stava sottopelle sta emergendo. Non dimentichiamo che se siamo un paese democratico è perchè c'è stata la resistenza e la guerra di liberazione".

Valentina Sganga, capogruppo del M5S in Consiglio comunale, in un post su Facebook ha denunciato il comportamento delle forze dell'ordine: "Eccoci qua, un po' acciaccati ma ci siamo. Il corteo è stato partecipato e pacifico ma inspiegabilmente rovinato da una carica a freddo della polizia a 50 metri da piazza San Carlo. Spiace ripeterlo, ma ultimamente a Torino non riusciamo ad andare oltre ad una gestione dell'ordine pubblico che parrebbe più finalizzata ad alzare il livello di conflittualità che a calmierarlo".