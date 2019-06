Al castello di Pralormo la domenica è dedicata al pic nic e alle gite "nel tempo"

Nell’affascinante cornice del parco del Castello di Pralormo momenti di svago fra musiche, danze, personaggi in abiti settecento e... delizie per il palato. I Conti di Pralormo invitano il pubblico a trascorrere una giornata di eleganza e tradizioni tra le delizie ed i loisirs del XVIII secolo. L'evento rievocherà l'atmosfera magica ed affascinante del 1700, un vero e proprio tuffo nel passato, dove si potrà scegliere di essere protagonisti in abiti d’epoca oppure spettatori, in abiti contemporanei.



I partecipanti in abiti settecenteschi e i visitatori verranno accolti personalmente dai Conti di Pralormo e potranno partecipare al “pique nique grand siècle”, alla visita del Castello, a giochi ed attività pomeridiani, assistere ai balli e ascoltare la musica. La giornata sarà animata dal gruppo storico Historia Subalpina, personaggi in abiti d’epoca del 1700 che coinvolgeranno il pubblico in danze e contraddanze storiche barocche. In particolare verrà dedicata una contraddanza in stile inglese del ‘700 al Castello ed ai conti Beraudo di Pralormo, dal titolo ‘’Etoile sur le rouge et le bleu’’ che simboleggia lo stemma della famiglia. Dalla coreografia infatti trasparirà una stella, le tre colombe (simulate da tre coppie di danzatori), ma anche i colori dello stemma, il rosso ed il blu, richiamati dal movimento dei nastri tenuti tra le dita dei danzatori. Il tutto sarà accompagnato dalle note del Werther del maestro Pugnani, importante e principale compositore piemontese del 1700. Oltre alle danze i personaggi in abiti si divertiranno e faranno divertire i visitatori con antichi giochi all’aperto: il gioco del maglio (croquet), dei cerchi volanti e dei birilli, il gioco della mosca cieca, della palla avvelenata. Il pubblico potrà inoltre assistere ad una bellissima promenade dei partecipanti in abiti attraverso il parco che raggiungerà il giardino del Castello, il tutto sempre con l’accompagnamento di musica dal vivo da parte di musicisti professionisti e di danze. Tra i vari momenti di svago si potrà accedere per l’ora di pranzo alla zona del parco riservata allo svolgimento del picnic all’aperto: un’atmosfera suggestiva accompagnerà questo momento conviviale, tra grandi alberi e bellissime fioriture (per chi desidera acquistare il picnic è obbligatoria la prenotazione al Tour Operator Incoming Lab Traverl: incoming@labtravel.it - 011.8128898)