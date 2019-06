Chi trova lavoro laureandosi a Torino? Più gli ingegneri degli "umanisti", ma la differenza non è enorme

Dalla discussione della tesi al colloquio di lavoro. E' forse questo uno dei passi più complicati per le nuove generazioni. A volte traumatico, di certo il meno immediato. Anche se i dati diffusi da Almalaurea (il consorzio interuniversitario che studia la condizione occupazionale dei neo-dottori) dimostrano che chi esce da Università di Torino e Politecnico finisce per trovare con sufficiente semplicità un primo impiego. E che la differenza tra i due atenei non è poi così enorme.



Palazzo Nuovo e dintorni

All'interno del campione preso in analisi, la quota di laureati di cittadinanza estera all'Università di Torino è complessivamente pari al 3,7%: il 3,9% tra i triennali e il 3,7% tra i magistrali biennali. Il 20,7% dei laureati proviene da fuori regione: in particolare è il 13,1% tra i triennali e il 37,2% tra i magistrali biennali. Il 79% ha fatto un liceo (classico, scientifico, linguistico o altri), mentre il 16,8% ha un diploma tecnico.

L’età media alla laurea è 25,5 anni per il complesso dei laureati, nello specifico di 24,4 anni per i laureati di primo livello e di 26,8 anni per i magistrali biennali. Un dato su cui incide il ritardo nell’iscrizione al percorso universitario: non tutti i diplomati, infatti, si immatricolano subito dopo aver ottenuto il titolo di scuola secondaria superiore. Ma soltanto 6 su dieci terminano l'università in corso.

Il voto medio di laurea è 102,3 su 110. Più o meno la stessa "fetta" di studenti che durante il percorso universitario ha frequentato un tirocinio, mentre quasi il 12% ha avuto esperienze all'estero (con Erasmus). Oltre il 72% ha addirittura svolto un lavoro durante gli studi.

Guardandosi indietro, l’88,6% si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria nel suo complesso. Il 71,3% dei laureati sceglierebbe nuovamente lo stesso corso e lo stesso Ateneo, se dovesse iscriversi di nuovo all'Università, mentre il 12,5% si riscriverebbe allo stesso Ateneo, ma cambiando corso.

Parlando però di lavoro, a un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione (si considerano occupati, seguendo la definizione adottata dall’Istat, tutti coloro che sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione) è del 78,2% tra i laureati di primo livello, mentre quello di disoccupazione (calcolato sulle forze di lavoro, cioè su coloro che sono già inseriti o intenzionati a inserirsi nel mercato del lavoro) è pari all’11,5%. Tra gli occupati, il 28,4% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 19,4% ha invece cambiato lavoro; il 52,1% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo. Il 23,5% degli occupati può contare su un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 38,7% su un lavoro non standard (in particolare su un contratto alle dipendenze a tempo determinato). Il 13,3% svolge un’attività autonoma (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore e così via).

Il lavoro part-time coinvolge il 29,7% degli occupati. La retribuzione è in media di 1.164 euro mensili netti. Solo il 55,7% gli occupati considera però il titolo che ha conseguito in ateneo molto efficace o efficace per il lavoro svolto.

Per i laureati di secondo livello, invece, a un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è pari al 73,4% e il tasso di disoccupazione è pari al 13,2%. Il 27,5% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 16,9% ha invece cambiato lavoro; il 55,6% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo. Il 21,2% degli occupati può contare su un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato mentre il 37,2% su un lavoro non standard (in particolare su un contratto alle dipendenze a tempo determinato). Il 10,6% svolge un’attività autonoma. Il lavoro part-time coinvolge il 24,8% degli occupati e la retribuzione è in media di 1.236 euro mensili netti.

In questo caso, il 59% degli occupati ritiene la laurea conseguita molto efficace o efficace per il lavoro che sta svolgendo.



Il tasso sale se si analizzano i laureati dopo 5 anni. qui è l’88,1% ad avere un'occupazione, mentre il tasso di disoccupazione è pari al 4,5%. Le retribuzioni sono salite in media a 1.485 euro mensili netti e il 64,9% degli occupati ritiene la laurea conseguita molto efficace o efficace.

Il 69,2% dei laureati è inserito nel settore privato, mentre il 24,7% nel pubblico. La restante quota lavora nel non-profit 6%. L’ambito dei servizi assorbe l’82,6%, mentre l’industria accoglie il 14,9% degli occupati; l’1,6% lavora nel settore dell’agricoltura.



La casa degli ingegneri e degli architetti