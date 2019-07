Sottopasso Lanza, chiusa la semicarreggiata Est da domani sera fino alle 5 di sabato

Venerdì 5 luglio, dalle ore 21 alle ore 5 del mattino successivo è prevista la chiusura della sola semicarreggiata est (direzione sud - nord) del sottopasso Lanza di corso Massimo d'Azeglio per consentire la riparazione dei guard rail incidentati lungo lo spartitraffico centrale in condizioni di sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti della strada.