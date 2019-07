Valzer di colori a Pinerolo: piazza “Fontana” si fa tutta blu e III Alpini bianca

È una prima rivoluzione nell’organizzazione dei parcheggi nel centro di Pinerolo: la Giunta ha approvato delle modifiche importanti sulla sosta a pagamento e sulle zone disco.

I cambiamenti sono quattro: piazza Vittorio Veneto (“Fontana”) diventa interamente a strisce blu, così come piazza Lequio, mentre in piazza Cavour non potranno parcheggiare i possessori di abbonamento e, infine, piazza III Alpini sarà destinata interamente alla sosta libera.

Un intervento che non è proprio in linea con quello prefigurato dal Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile promosso dalla Giunta Salvai: nelle misure che conteneva si parlava di un’estensione della zona blu ai parcheggi del centro e dell’introduzione della prima mezz’ora od ora gratis. L’assessore alla Viabilità Giulia Proietti spiega così le misure assunte martedì pomeriggio dalla Giunta: “L’obiettivo resta concentrare i parcheggi blu in centro, ma non essendo ancora pronta la pista ciclabile e le due navette che attraversano la città, abbiamo optato per una soluzione intermedia, non attivando ancora il bonus della prima mezz’ora od ora gratis”. Il ruolo chiave ce l’ha piazza III Alpini: “Sarà un parcheggio cuscinetto a servizio dei commercianti e del centro”. Ma non era questa una delle casseforti del Comune? In bilancio si introitavano circa 150mila euro all’anno per la sosta negli stalli blu di questa piazza: “Solo con la trasformazione di piazza Vittorio Veneto a pagamento non saremmo andati in pari, ma con le modifiche in piazza Lequio e in piazza Cavour i conti torneranno” assicura Proietti.

Ma perché avete introdotto il divieto di parcheggio in piazza Cavour per i possessori di abbonamento? “Oggi il 70% dei posti era occupato, per diverse ore, proprio da chi aveva un abbonamento, questa misura mira a favorire una maggiore rotazione”.

La maggioranza ha anche in mente un’imminente modifica per gli abbonamenti (la seconda di questa Giunta) e la creazione di spazi di sosta dedicati a chi li possiede.