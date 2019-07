A Buttigliera Alta consigliera comunale vince la selezione locale di Miss Italia

Bagno di folla a Buttigliera Alta per le concorrenti di Miss Italia, ospiti della kermesse organizzata come ogni anno dal comitato festeggiamenti in piazza Donatori di Sangue, alle spalle del Municipio.

Venti le ragazze in gara, oltre 500 i cittadini e i curiosi venuti ad assistere allo spettacolo, presentato dallo showman aostano Patrick Mittiga. Il titolo di Miss Buttigliera Alta, che vale l'accesso alle fasi regionali del concorso, è andato a Marianna Montagnino, capelli biondi e occhi castani, alta 1,75 detentrice di un insolito primato: a soli 19 anni è tra le amministratrici pubbliche più giovani d'Italia.

Nata il 26 novembre 1999, Marianna è da poche settimane consigliera comunale nella sua Cinzano, piccolo borgo della collina torinese che conta 344 abitanti. "Un fatto insolito - commenta l'agente regionale di Miss Italia, Vito Buonfine - dato che, da quando gestisco il concorso in Piemonte e in Valle d'Aosta ovvero negli ultimi 20 anni, non era mai successo. Quasi impossibile trovare una concorrente con la passione per la politica, le ragazze sognano la moda e lo spettacolo ed così ovunque, non solo in Piemonte".

Soddisfatta la ragazza: "Mentre tanti giovani si allontanano dalla politica, per me si tratta invece di un'esperienza importante. Studio scienze politiche e sogno un'Italia migliore, con prospettive di futuro solide per tutti i giovani come me. Ecco perché, nel mio piccolo, ho voluto dare un contributo candidandomi alle scorse amministrative".