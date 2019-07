Lega, salvagente per la sindaca. Ricca: “Pieno supporto ad Appendino per salvare Salone dell’Auto"

"Sono pronto - dice - a offrire al Sindaco Appendino tutto il supporto che sarà necessario per evitare che la nostra Città perda l’ennesimo importante evento in favore di Milano".

"Non possiamo permetterci - continua Ricca - che il Salone dell’Auto non faccia più parte del calendario di eventi torinese".

"Abbiamo già perso troppe occasioni in favore di Milano. Per questo Montanari deve andare via e devono seguirlo quei consiglieri che non perdono occasione di attaccare iniziative amate dai cittadini per il solo scopo di farsi notare”, conclude il consigliere comunale.