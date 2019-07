Ivrea guarda al futuro: Cgil, Cisl e Uil puntano ad azzerare le emissioni del trasporto pubblico locale

Questo comporterebbe, in parallelo, anche una rivisitazione degli orari di servizio ritornando ad un cadenzamento con orario fisso, con una estensione del servizio dal lunedì al venerdì anche in fascia serale in coincidenza con l'arrivo dei treni della linea Torino-Aosta e Ivrea-Novara. Bisognerebbe poi spingere sull'integrazione tariffaria tra i diversi soggetti che operano nel ambito Eporediese, integrando i servizi della conurbazione urbana con le linee extraurbane e ferroviarie.

"Il progetto diventerebbe un elemento di innovazione che potrebbe aprire a collaborazioni di ambito industriale utili ad acquisire le competenze per progettare e gestire le tecnologie elettriche - dicono ancora i sindacati -. E al posto di acquistare nuovi autobus con il motore termico, è possibile usare le risorse comunitarie e nazionali per l'efficienza energetica e le energie pulite, per elettrificare la flotta e liberarsi dal costo economico ed ambientale dei combustibili fossili e dei motori termici".



Ma non è solo un discorso di emissioni in atmosfera. Si andrebbe a migliorare anche la spesa in manutenzione. "Per gli autobus utilizzati oggi sul territorio, la spesa si aggira su una media di circa 30.000 euro a veicolo. Invece, sui veicoli elettrici di ultima generazione la manutenzione è estremamente ridotta. Considerando tutti i parametri, si può dire che l'elettrico consumi/costi la metà".