Oulx, perde il controllo della moto e si schianta contro un camper in sosta

Incidente a Oulx, in alta Val di Susa, questa mattina pochi minuti prima delle 8.30. In via Bardonecchia, per motivi ancora da chiarire, un motociclista si è ferito a seguito di un incidente.

In base alle prime ricostruzioni, il centauro ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando, si è scontrato contro alcune protezioni e ha terminato la sua corsa contro un camper in sosta.

Il conducente della moto, dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori del 118 è stato trasferito in codice rosso in ospedale, a Susa.