Il Procuratore Regionale della Corte dei Conti in visita alla caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta”

Nella mattinata odierna il nuovo Procuratore Regionale della Corte dei Conti per i l Piemonte, Dott. Quirino Lorelli, si è recato in visita al Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, presso la caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta ” di Torino, Corso IV Novembre 40, ove è stato accolto dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Giuseppe Grassi .

Nell’occasione, il Dott. Lorelli ha formulato parole di vivo apprezzamento per le attività di servizio che la Guardia di Finanza svolge in Piemonte, in particolare a tutela della finanza pubblica.

Espressioni preziose ed incentivanti per tutti i finanzieri piemontesi , chiamati ad approfondire quotidianamente anche le complesse tematiche afferenti la tutela della finanza pubblica, al fine di poter corrispondere prontamente e in maniera adeguata alle esigenze manifestate dalla Magistratura Contabile.