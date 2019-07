Mirafiori, 39enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Un cittadino rumeno di 39 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti in un condominio del quartiere Mirafiori per la segnalazione di una donna picchiata dal suo compagno.

Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto il racconto della donna che era stata malmenata nel corso di un litigio. La donna ha riferito che quanto accaduto non era una novità. In passato era già stata vittima di analoghi comportamenti sebbene non avesse mai denunciato il suo compagno. In questa circostanza dopo aver colpito con calci e pugni la compagna l’aveva scaraventata nella vasca da bagno. Questa volta, però, la donna, dopo le percosse e le minacce, ha contattato la polizia, cosa che ha permesso ai poliziotti di trarre in arresto il trentanovenne.

A causa delle violenze subite, la vittima ha dovuto ricorrere alle cure mediche ed è stata giudicata guaribile in 8 giorni.