La prima notte del "nuovo" Imbarchino ripopola il parco di felicità [FOTO]

Centinaia di persone sedute sul prato, un chiacchiericcio diffuso mescolato alla musica, tavolini sul terrazzo stracolmi di avventori. Una ripartenza col botto, per l'Imbarchino, che ieri sera ha ufficialmente inaugurato i nuovi spazi ripuliti e ristrutturati dopo i danni dell'alluvione nel 2016 e la conseguente chiusura.

Dalle 18 fino alle 2 di notte circa, l'evento di apertura ha visto una partecipazione massiccia ed entusiasta, con un lavoro incessante delle cucine e del servizio bar. Presente, al taglio del nastro, anche l'assessore alle politiche giovanili della Città di Torino Marco Giusta.

Ora gli appuntamenti estivi proseguono con il ricco cartellone curato dall'associazione Radio Banda Larga. Tra dj set e cinema all'aperto, l'Imbarchino realizza così quanto si era riproposto durante la fase di cantiere: rinascere come luogo di aggregazione culturale e punto di riferimento - anche affettivo - per tutti i torinesi amanti delle atmosfere fresche e bucoliche in riva al Po.