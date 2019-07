Ambulanza al servizio di una raffineria di cocaina: smantellato traffico di droga tra Lombardia e Piemonte (VIDEO)

Avevano allestito un laboratorio clandestino per l’estrazione della cocaina intrisa nelle copertine di romanzi.

Sono stati colti con le mani nel sacco e tratti in arresto quattro sudamericani e un italiano, tutti pregiudicati, mentre eseguivano un processo chimico di estrazione della cocaina in un laboratorio ricavato in una autocarrozzeria abusiva sita nel centro abitato del comune di Trezzano Sul Naviglio, nel milanese.

L’intervento congiunto della Guardia di Finanza di Pavia e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, coordinati dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di Roma, ha permesso di stroncare un vasto traffico di cocaina tra il Perù e l’Italia.

Sono stati sequestrati 3 kg di cocaina pura, oltre a sostanza stupefacente allo stato liquido ancora da quantificare, che stavano per essere confezionati per la successiva distribuzione sulla piazza lombarda ma anche al di fuori dei confini regionali.

Gli arrestati, P.C.V., A.C.C., M.E.W., K.S., A.G., di nazionalità peruviana e italiana, di età media sui 40 anni, sono stati tradotti a San Vittore a disposizione della Procura della Repubblica di Milano – dott. Marcello Musso e della Procura della Repubblica di Torino. Le indagini mirano ad accertare le modalità di introduzione dello stupefacente sul territorio nazionale e ad identificare gli altri elementi dell’organizzazione.

Per non destare sospetti, uno dei trafficanti, approfittando della sua appartenenza ad un’organizzazione di volontariato, ha allestito e trasportato gli strumenti per la raffinazione della cocaina su un’autolettiga di proprietà della predetta onlus.

Tale operazione si inserisce in un ampio contesto operativo che vede la Guardia di Finanza e i Carabinieri in prima linea nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti destinati al mercato lombardo e piemontese.