Droga calata dal balcone con il paniere: in manette 4 persone nel Torinese

Operazione antidroga dei Carabinieri nel Torinese. Questa mattina gli uomini della Compagnia di Chieri – su richiesta del Pm Marco Sanini - hanno portato al carcere “Lo Russo – Cotugno” G.V. (45enne di Villastellone), C.V. (40enne di Carmagnola), K.A. (44enne di Torino): P.A. (22enne di Villastellone) è invece agli arresti domiciliari.

L’attività investigativa, condotta dalla stazione di Villastellone tra febbraio – maggio 2019, ha portato a scoprire che il gruppo si occupava di spaccio “al dettaglio” di hashish nei comuni di Torino, Villastellone, Santena e Carmagnola.

Nel corso dell’indagine sono stati arrestati in flagranza due soggetti ed effettuati diversi sequestri di stupefacente. In totale sono stati accertati oltre 50 episodi di cessioni di droga: da qui la decisione del carcere e degli arresti domiciliari per i tre italiani ed il cittadino marocchino.

Uno degli arrestati poi vendeva la sostanza stupefacente direttamente dal balcone della propria abitazione, utilizzando un “paniere” legato ad una cordicella che veniva lasciato cadere fino alla strada. L’acquirente, una volta pagata la droga, riceveva all’interno del cesto la merce.