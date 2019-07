La macchina tappabuche all'opera sulle strade Mirafiori e Santa Rita

È iniziato ieri in corso Unione Sovietica l'intervento sul manto stradale della macchina tappabuche della Città di Torino, già impiegata l'anno scorso nelle Circoscrizioni 5 e 6.

Il mezzo è provvisto di caldaia e serbatoi, nei quali sono stoccate varie “pezzature” di inerte e bitume. Un braccio telescopico, con un condotto all'interno, tramite un getto di aria compressa provvede alla pulizia della buca, liberandola dai detriti, per poi aspirare anche l’eventuale pietrisco intorno.

A seconda che si tratti di sigillare microfratture o di colmare buche più profonde, nel serbatoio viene miscelato il materiale necessario alla riparazione, che, dopo la preparazione del fondo, viene spruzzato nell’apertura dell’asfalto a una temperatura tra i 50° e i 60°.

Questa procedura consente di prevenire nuovi deterioramenti causati dalle infiltrazioni. Alla fine, il materiale viene compattato e livellato dagli operai.

La tappabuche sarà attiva sul territorio della Circoscrizione 2 fino al 7 agosto, spostandosi da Mirafiori a Santa Rita. Questa mattina è collocata tra corso Agnelli e corso Tazzoli, all'altezza di piazzale Caio Mario.

"I lavori sul manto stradale interesseranno dapprima le vie di maggior traffico per estendersi fino alla viabilità secondaria - spiega l’assessora ai trasporti Maria Lapietra - . La macchina è in grado di riparare fino a 150 buche in un giorno. A fine intervento, saranno in tutto duemila".