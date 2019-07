Trofarello, presi i "pusher della stazione": gli ordini della droga avvenivano tra i binari dei treni

Dopo i danneggiamenti che hanno spinto ferrovie a chiudere la sala d'attesa nelle ore serali della stazione di Trofarello, i carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti, che hanno permesso di identificare di pusher italiani che hanno scelto la stazione come base operativa per i loro traffici illeciti.

Al momento non vi è alcun collegamento tra i danneggiamenti, i pusher e i loro clienti. Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri. Aspettavano il clienti davanti alla stazione ferroviaria per la comanda, un foglietto sul quale venivano annotate le richieste dal cliente. La tecnica è stata scoperta dai carabinieri, che il 14 luglio, nel primo pomeriggio, hanno individuato e arrestato Simone P., 19 anni, residente a Trofarello, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante la perquisizione personale e domiciliare sono stati sequestrati 166 grammi di marijuana, 1.700 euro, ritenuto provento di spaccio, e vari strumenti per il taglio e confezionamento della sostanza.