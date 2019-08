Adottata da piccola, torna dalla Bielorussia a Collegno grazie all'Associazione Savonera

Una storia che parla di aiuto e solidarietà. È quella di Gala, una giovane bielorussa che la città di Collegno l'ha già vista, ma in tenera età. Adottata per diversi anni durante il periodo estivo da una famiglia di Savonera del comitato "Aiutiamoli a vivere", nel mese di ottobre potrebbe tornare, grazie all'Associazione Savonera. La ragazza, oggi 23enne, soffre di una grave forma di epilessia e la città che l'ha "adottata" ha deciso di porgerle una mano.

"La nostra idea è di farla venire qui, se le sue condizioni permettono di viaggiare, visitare e se possibile curare - ha dichiarato il presidente Alessio Spampinato -. Per questo motivo abbiamo già contattato il console Fabrizio Comba e proposto questo progetto, ricevendo pieno appoggio per la parte burocratica e stiamo lavorando con il JMedical per avere una loro collaborazione medica".