Paracchi, la fermata del bus sembra una foresta

Una foresta a Torino? A questo, forse, non ci siamo ancora arrivati ma poco ci manca: il marciapiede di Via Pianezza in prossimità dell'incrocio con Corso Svizzera, infatti, è stato invaso dalla vegetazione rendendo difficoltoso il transito dei pedoni e l'attesa del bus 59. A documentare la situazione è stato il comitato Vivibilità Area Paracchi, molto attivo sul territorio in questione: “Milano - commentano ironicamente – ha i giardini verticali ed i boschi nei palazzi, a Torino abbiamo i boschi sui marciapiedi e alle fermate degli autobus, niente da invidiare”.



Gli arbusti “in eccesso” sono fuoriusciti dalle aree abbandonate situate tra l'ex distributore di benzina, smantellato mesi fa, e l'adiacente terreno Atc, già oggetto di una pulizia “fai da te” realizzata due anni fa dai consiglieri del Movimento 5 Stelle in Circoscrizione 4 Federico Varacalli e Nicola Santoro: “Pur capendo le problematiche relative alle competenza dell’area in questione - dichiara il primo - trovo la situazione imbarazzante e auspico che si risolva immediatamente; ho scritto anche a Gtt e alla segreteria

dell'assessora Lapietra perché la questione venga affrontata al più

presto”.