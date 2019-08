Blitz a Barriera di Milano, un arresto e tre denunce

Sette cittadini stranieri sono stati accompagnati negli uffici di polizia per procedere alla loro compiuta identificazione; 3 di essi, di origine senegalese e gabonese, sono stati denunciati per aver fornito false generalità agli operatori.



Un ventiduenne di origini gabonesi, irregolare sul territorio nazionale, all’atto del controllo ha tentato la fuga ed ha opposto una violenta resistenza nei confronti di un agente che gli si era posto davanti, facendolo cadere a terra (il pubblico ufficiale, trasportato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per trauma distorsivo al ginocchio). Il giovane straniero è stato fermato da altri poliziotti durante la fuga e tratto in arresto per resistenza a lesioni a pubblico ufficiale.