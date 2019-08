Un Ferragosto di piena attività per i vigili del fuoco del Comando di Torino: già 8 interventi a partire da questa mattina [VIDEO]

Vacanza per tutti, il 15 di agosto. Non per i vigili del fuoco del Comando di Torino, che anche nella giornata di oggi sono impegnati a garantire la sicurezza della collettività.

E soltanto a partire da questa mattina alle 8 sono già stati otto gli interventi portati a termine per il soccorso delle persone.







Tra le operazioni più complesse, anche lo spegnimento di un incendio che è divampato all'interno di un'autorimessa a Cumiana. Al sistema di tutela e di intervento contribuiscono anche i 38 distaccamenti volontari contribuiscono con la loro presenza capillare alla sicurezza.