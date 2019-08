Il Latin Street Food cambia rotta!

Nuova location Piazza San Francesco d’Assisi a San Francesco al Campo. Stesso format, stessi artisti internazionali presenti, ricordiamo La Maxima 79, la più famosa band italiana di salsa che si esibirà in un fantastico concerto e diversi stage di ballo, tra cui il maestro Paolo Junior Costarelli dalla Scuola di Ballo Salsa Dublin, Andrea e Zaira dalla Scuola di Ballo Moveit di Milano, Mony Ferrer, ballerina internazionale di twerck e reggaeton, il maestro Franklin Romeo di Palestre Italiane Torino e per concludere uno spettacolo di samba con Ronnie e le sue veline brasiliane.

Il presentatore ufficiale sarà Ariel che arriva direttamente da Cuba, un grandissimo professionista, vocalist, animatore e ballerino. L’evento resta gratuito e tutti avranno la possibilità di partecipare, cantando, ballando e divertendosi.

Saranno tre giorni in cui tutti potranno partecipare a tutte le lezioni di ballo gratuite e la piazza verrà trasformata in un vero e proprio villaggio turistico dove cibo, musica e divertimento ne faranno da padrona. Durante le giornate ci saranno diverse lezioni di ballo gratuite, alcune esibizioni e show.



Saranno presenti diversi foodtruck in cui sarà possibile mangiare a costi contenuti molti piatti tipici ed unici e che sapranno soddisfare tutti i palati.

Orari di apertura al pubblico: Venerdì 30 agosto dalle ore 16 fino alle ore 00:30

Sabato 31 agosto dalle ore 11 fino alle ore 00:30

Domenica 1 settembre dalle ore 11 fino alle ore 00:30

Il programma è in continua evoluzione e per essere sempre aggiornati non vi resta che seguirci sui nostri social:

Per informazioni: Step by step event – tel. 340 5898579