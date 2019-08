A Torino ultimi giorni di sosta gratis: da lunedì torna anche la Ztl

Ultimi due giorni, oggi e domani, di sosta gratis a Torino nei parcheggi con strisce blu. Dopo la consueta sospensione estiva per due settimane del pagamento, da lunedì gli automobilisti dovranno nuovamente comprare ed esporre il ticket sul cruscotto per lasciare la propria auto nel centro e nelle altre zone della città.

Sempre dal 26 agosto tornerà ad essere attiva la Ztl Centrale, che nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) vieta - dalle 7.30 alle 10.30 - la circolazione ai veicoli nel quadrilatero compreso tra corso Palestro/piazza Vittorio/corso Vittorio/corso San Maurizio-Regina Margherita.

Ultimi giorni di servizio ridotto anche per i bus. Da lunedì riprenderanno le linee 6,12, 17b, 20, 21, 40, 45b, 52, 53, 58, 66, 72b, 77, 78, 83, SE2, linea 1 di Nichelino, linea 2 di Rivalta, linea Star 1 e 2, 36 Paracca 36 N Rivoli Alpignano. Fino al 24 agosto le linee 10, 11, 27, 33, 54 e 67 effettueranno il percorso festivo che consentirà, in molti casi, di coprire in parte o integralmente il percorso delle linee feriali non gestite. Nello stesso periodo sarà in servizio la linea 40 navetta da piazzale Caio Mario a via Martiri della Libertà (Moncalieri).