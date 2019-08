Il Sinodo a Torre Pellice: "Si iscrivano all'anagrafe gli immigrati"

Il problema della registrazione all’anagrafe dei migranti è stato uno dei temi toccati dal Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi, che si è aperto a Torre Pellice domenica 25 agosto. L’Assemblea, nella seduta di ieri, ha espresso la sua preoccupazione per la perdita di diritti civili e sociali e ha invitato le Chiese “a chiedere che nei Comuni dei propri territori i sindaci autorizzino il rilascio della residenza”. Con l’entrata in vigore del primo Decreto Sicurezza del Ministro degli Interni uscente Matteo Salvini, dal 5 ottobre scorso il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non permette più ai migranti di essere iscritti all’anagrafe del Comune in cui vivono.

La questione è stata al centro del dibattito per mesi, alcuni sindaci hanno sfidato la norma, altri l’hanno seguita, pur non condividendone lo spirito. L’argomento è stato anche dibattuto in Consiglio comunale a Pinerolo, a seguito di una proposta delle sinistre.

La Chiesa valdese, da sempre, è impegnata sul fronte del sostegno ai migranti e alle fasce più deboli, tanto che la sua richiesta alle Chiese riguarda anche altri casi come persone sottoposte a procedimenti penali e amministrativi per determinati reati per i quali si prefigurano limiti all’accesso ai diritti fondamentali quali il diritto alla salute e all’assistenza sociale e sanitaria, il diritto alla casa e al lavoro.

L’Assemblea ha anche chiesto alla Diaconia, organismo che si occupa dell'azione sociale, di tenere conto dei tagli ai servizi introdotti dal primo Decreto Sicurezza e “predisporre e proporre progetti di integrazione e accompagnamento”, sviluppando nel medio periodo “interventi per l'inclusione, rivolti in modo trasversale agli 'ultimi', sia italiani che stranieri”.