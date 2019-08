Caravino, badante rumeno tenta di estorcere denaro al suo ex datore di lavoro: denunciato

I Carabinieri di Ivrea hanno denunciato per tentata estorsione B.D.A., un rumeno 45enne disoccupato, con precedenti di polizia e attualmente senza fissa dimora.

L'uomo aveva lavorato come badante per un anziano di Caravanino nel 2012. Diverse ragioni, tra cui la tendenza del 45enne ad ubriarcarsi, avevano convinto però l’anziano a chiudere quel rapporto occupazionale.

A distanza di molti anni B.D.A. ha ricontattato tuttavia il suo datore di lavoro e, paventando problemi fiscali legati a quel periodo, lo ha convinto ad andare più volte con lui presso un un patronato del comune di Ivrea. A seguito di accertamenti fatti dagli uffici, non erano però stati riscontrati problemi di natura amministrativa.

Non soddisfatto dalle risposte negativo, il rumeno ha cambiato a questo punto atteggiamento. Il 45enne ha minacciato l’anziano, dicendogli che se non gli avesse immediatamente dato mille euro per chiudere la controversia avrebbe chiesto aiuto ad alcuni connazionali per ottenere quanto richiesto.

La tempestiva denuncia del pensionato ha permesso ai Carabinieri di Ivrea di individuare tempestivamente il romeno, che ora dovrà rispondere di tentata estorsione.