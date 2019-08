Lavori al raccordo "Torino-Caselle": dal 3 al 6 settembre carreggiata ristretta

Anas ha programmato gli interventi di risanamento della pavimentazione lungo il raccordo autostradale 10 “Torino – Caselle”. Da martedì 3 a venerdì 6 settembre sarà infatti in vigore il restringimento della carreggiata in direzione Torino, in tratti saltuari, con indirizzamento del traffico sulla corsia libera. La limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria giornaliera 7:00 – 19:00.

Per consentire l’esecuzione dei lavori lungo l’asse della statale, martedì 3 e mercoledì 4 settembre sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso dello svincolo n.1 dalla A55-tangenziale di Torino in direzione Torino, all’altezza del km 2,600 del Raccordo. La chiusura sarà in vigore dalle 7:00 alle 19:00.

Infine, sabato 7 settembre sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso sul Raccordo dello svincolo n. 3, ovvero dalla provinciale 460 in direzione Caselle. In questo caso la limitazione consentirà il ripristino della pavimentazione lungo il ramo di svincolo e sarà attiva tra le ore 7:00 e le ore 15:00, con indicazione in loco del percorso alternativo.