Carmagnola, l'appello della sindaca dal palco di Peperò: "Vogliamo la tangenziale anche a Nord"

"La tangenziale di Carmagnola è una priorità". A dirlo, direttamente dal palco di Peperò - Fiera internazionale del Peperone, è la sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio.

"Mi è stato chiesto se volevo dire qualcosa durante l'inaugurazione della Fiera, così ho pensato che era l'occasione giusta per parlare di un problema sentito da tutta la città. A Carmagnola c'è infatti un problema di viabilità in ingresso e in uscita. Abbiamo bisogno assoluto di una migliore viabilità. Oggi come oggi abbiamo sistemato la Sud e siamo messi bene anche con la Variante Est. Manca ancora un assenso dalla Corte dei Conti, ma siamo sicuri che arriverà presto. Quello che manca ancora del tutto è un progetto per la parte Nord".

"Il mio appello - spiega la sindaca - è rivolto a Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, che tra l'altro è stata in prima linea anche per la Variante Est per cui ha stanziato 500mila euro. L'obiettivo è avere una tangenziale completa che dalla statale 20 faccia tutto il giro attorno alla città".