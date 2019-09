Apprendere l'arte della Lettura ad alta voce: un interessante corso a Moncalieri

Settembre è il mese delle buone intenzioni. Alla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva, si sente la necessità di rinnovare le proprie competenze e di iniziare o continuare un percorso di crescita che sia adatto alle proprie inclinazioni.

L'Associazione culturale YOWRAS propone il suo Corso di lettura ad alta voce: dodici lezioni per far emergere la potenzialità delle parole e accrescere il coinvolgimento attraverso le emozioni che la voce può suscitare. Giovedì 12 settembre, alle 20.30, presso Il forno delle idee in via Gramsci, 9 - Moncalieri è previsto un incontro di presentazione, a ingresso libero, durante il quale il docente illustrerà il corso e le modalità di svolgimento delle lezioni.

Il corso prenderà il via a inizio ottobre al raggiungimento di dodici iscritti.

Il metodo, fondato sull'esperienza del docente in campo teatrale (regia e scrittura scenica), trasforma, con il susseguirsi delle lezioni, la lettura ad alta voce in un momento di condivisione in cui il piacere di trasferire le emozioni che l'autore ha creato sulla pagina si fonde con la curiosità e l'attenzione di chi si prepara all'ascolto.

Durante le varie edizioni, il corso è stato proposto più volte nel Pinerolese, in provincia di Cuneo e di Torino, moltissime sono le tipologie di allievi che hanno frequentato le lezioni: dal nonno che desidera leggere in modo più divertente le favole ai nipotini a chi deve leggere in pubblico per lavoro, dagli insegnanti a chi fa parte di associazioni di volontariato fino all'autore che desidera rendere efficacemente, durante le presentazioni dei suoi libri, il frutto della sua scrittura.

Il Corso di lettura ad alta voce è fruibile anche tramite la Carta del docente.

Durante lo svolgimento di ogni lezione saranno forniti i materiali sui quali esercitarsi tra un incontro e l'altro. Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del corso (pari a diciotto ore) riceveranno un attestato di partecipazione.

Per informazioni e pre-iscrizioni si prega di inviare una mail a: yowras@gmail.com