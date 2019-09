Bardonecchia, trovato il cadavere di un migrante nella Dora

Il corpo di un uomo di origini africane, in avanzato stato di decomposizione, è stato ripescato ieri sera nel fiume Dora, a Bardonecchia. L'ipotesi investigativa è che sia finito in acqua diverse settimane fa, tentando, come tanti altri migranti, di attraversare il confine con la Francia.

La sua identificazione al momento è molto complssa, per via delle condizioni delle salma.

Il corpo è stato avvistato da un passante, poco distante dal commissariato di Bardonecchia. Il recupero ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.