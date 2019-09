BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, crescono i risultati semestrali

È stato approvato il bilancio semestrale della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura che continua a crescere e ad aumentare i propri volumi, segno di fiducia da parte di clienti e investitori. L'utile ante imposte risulta pari a 3,9 milioni di Euro, in aumento rispetto all’analogo periodo del 2018.

“È un bilancio lusinghiero quello raggiunto nei primi sei mesi del 2019. – commenta Mauro Giraudi, direttore generale BCC - Crescono patrimonio, soci e clienti, ma anche il comparto assicurativo ha incrementato i volumi”.

Questo perché la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura è sempre più un interlocutore unico, che offre servizi a 360° nella tutela della persona e del patrimonio, ampliando i propri servizi assicurativi, di brokeraggio e di consulenza.

Anche la solidità patrimoniale si rafforza ulteriormente, i fondi propri raggiungono i 70 milioni e il CET1 si attesta a 20,98%, tra i più alti del sistema bancario.

La capacità e la capillarità della rete commerciale hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi definiti; la Banca ha intensificato l'attenzione sul comparto del wealth management e nel semestre la raccolta gestita è ulteriormente cresciuta. E per il territorio continua l’impegno della BCC in tutte e tre le aree di competenza: nel Cuneese, nel Carmagnolese e nel Torinese, la banca è impegnata in numerose iniziative a scopo benefico a sostegno di enti, Comuni e associazioni.