Artissima 2019, i premi saranno sei

Artissima per l’edizione del 2019 organizza in collaborazione con sponsor e istituzioni sei diversi riconoscimenti ad artisti e gallerie che saranno assegnati durante le giornate della fiera da giurie internazionali: il Premio illy Present Future rivolto ai talenti emergenti; il Premio Sardi per l’Arte Back to the Future per le proposte più avanguardistiche; il Premio Refresh Irinox riconosciuto tra gli artisti presentati nella sezione Disegni; l’OGR Award che accrescere la collezione della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT; il Campari Art Prize per giovani artisti under 35; e infine, lo storico Premio Ettore e Ines Fico.