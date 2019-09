Camion si ribalta e finisce in un fossato a Mappano, in azione i Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa mattina a Mappano per mettere in sicurezza un autocarro che in seguito ad un incidente si è ribaltato nel vicino fossato.

Un'autogru del soccorso stradale ha lavorato per riposizionare il mezzo sulla carreggiata. I vigili del fuoco hanno verificato che non ci fossero sversamenti di carburante dal serbatoio rovesciato.

Sul posto la squadra volontari di San Maurizio Canavese, il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico), carabinieri e la polizia municipale.