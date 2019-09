Ieri sera, sabato 14 settembre, in strada Castello di Mirafiori a Torino si è aperta una voragine, determinata dalla rottura di una condotta di scarico.

Il tecnico comunale di turno, esaminata la situazione, ha disposto la chiusura di strada Castello di Mirafiori tra via Artom e via fratelli Garrone, in entrambe le direzioni, consentendo solo il transito pedonale.

Domani, lunedì 16, gli addetti Smat ripristineranno la condotta e il piano viario.