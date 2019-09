Entro il 10 ottobre riapre totalmente al traffico corso Matteotti

Dopo oltre due mesi di cantiere, entro il 10 ottobre è prevista la riapertura totale al traffico di corso Matteotti. A fornire la data di fine lavori è l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, in risposta all’interpellanza presentata dalla consigliera comunale del Pd Maria Grazia Grippo.

L’esponente dem voleva chiarimenti sulla durata dei disagi per i commercianti di via San Quintino, derivanti dagli interventi di rifacimento degli impianti idrici e rotaie del tram. Dallo scorso 1° agosto la zona tra via Arsenale e corso Matteotti è in “ostaggio” del cantiere di Gtt, con problemi di calo del fatturato per i negozianti.

Lapietra ha replicato che entro il 25 settembre è prevista la parziale riapertura di corso Matteotti , a senso unico da corso Re Umberto verso via XX Settembre, con il ripristino delle linee 15 (tram), 55 (bus), 57 (bus) e STAR (bus elettrico). Entro il 10 ottobre saranno totalmente accessibili ai veicoli sia corso Matteotti, che via Arsenale.

Per evitare in futuro disagi per i negozi, l’assessore ai Trasporti ha spiegato che recentemente la Città ha concordato con le Circoscrizioni e i rappresentanti degli esercizi commerciali di aumentare la comunicazione sulla presenza dei cantieri.

“Nel mese di febbraio – ha spiegato Lapietra – tutti questi soggetti saranno invitati ad un incontro, in cui sarà presentato un primo programma annuale degli interventi”. A questo ne seguirà un altro a maggio, durante il quale verrà presentato il programma degli interventi previsti durante l’estate.

Una risposta che non ha convinto Grippo. “Il fatto che lei ipotizzi – spiega la consigliera del Pd – un sistema di comunicazione migliore da febbraio, è un ammissione che il sistema ora sia deficitario”. “In via San Quintino – aggiunge – è prevista inoltre la soppressione della fermata del 4: sarebbe necessario prevedere forme di sgravi come per i negozi situati in zone di cantiere”.