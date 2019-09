Fuggì dalla finestra della questura durante interrogatorio: arrestato in Spagna autore di violenza sessuale [VIDEO]

È terminata la lunga fuga di Moussa Lay, il 35enne di origini senegalesi fermato a Torino per violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane ragazza italiana, stuprata in uno scantinato di via Bra il 21 aprile.

A giugno l'uomo era stato portato in questura ma durante l'interrogatorio si era gettato dalla finestra, da un'altezza di circa sette metri, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il 35enne, già calciatore dilettante in Senegal e a Torino, è stato rintracciato a Torrevieja, in Spagna, a casa della sorella.