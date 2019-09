Due balordi tentano una rapina in strada nella notte: una Volante li vede e li arresta

Un cittadino italiano di 65 anni e un marocchino di 21, irregolare sul Territorio nazionale, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante per tentata rapina.

Nella notte di domenica, un volante in transito in corso Giulio Cesare angolo via Palestrina ha notato due soggetti che stavano aggredendo una terza persona la quale stava cercando di schivare i colpi di una catena in mano a uno dei due aggressori, entrambi con precedenti di polizia. I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno fermato i due appurando che avevano minacciato l’uomo per farsi consegnare del denaro.

A seguito di accertamenti, è emerso che il ventunenne marocchino era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il sessantacinquenne, sorvegliato speciale, aveva il divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

I poliziotti hanno poi accertato che i due arrestati, prima di essere fermati, avevano infastidito anche una coppia in piazza Donatori di Sangue.