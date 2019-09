Riciclo orchestrato, laboratorio per famiglie al Museo Lavazza

Sabato 21 settembre si terrà al Museo Lavazza un laboratorio per famiglie, intitolato “Riciclo orchestrato”, in occasione del lancio della linea ¡Tierra! La Habana di Lavazza.

Per questo lancio Lavazza ha ideato un workshop musicale: utilizzando lattine, capsule e materiali al 90% di recupero provenienti dalla filiera produttiva, i partecipanti potranno costruire uno strumento a corda o a percussione ispirandosi alla musica cubana. Al termine si potrà poi ascoltare la voce degli strumenti creati grazie a una vera e propria orchestrazione a ritmo caraibico.

Quando: sabato 21 settembre, ore 15.00. Costi: 5 euro minore, fino a 2 adulti 8 euro cadauno (visita al Museo inclusa). Durata: 1 ora e ½. Prenotazione consigliata, chiusura del gruppo a 30 partecipanti. Per prenotazioni: info.museo@lavazza.com, tel. 011-2179621.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, che per il 2019 ha per tema “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”, il Museo Lavazza partecipa inoltre con una visita guidata dal titolo “Comunicazione e creazioni pubblicitarie: dal Carosello alle pubblicità in Paradiso”: domenica 22 settembre sarà possibile partecipare a una passeggiata tra le sale del Museo alla scoperta delle connessioni tra il caffè, il mondo del design e la cultura di intrattenimento.

Quando: domenica 22 settembre ore 15.00. Costo: 5 euro più ingresso al Museo (maggiori informazioni su https://museo.lavazza.com/it.html). Durata della visita: 1 ora. Chiusura del gruppo a 30 partecipanti. Per prenotazioni: prenotazioni.museo@lavazza.com