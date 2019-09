Incidente a Nichelino, auto si ribalta: pensionato finisce in ospedale

Nella mattina di oggi, venerdì 20 settembre, all'incrocio tra via Rossini e via Sassari a Nichelino è avvenuto un incidente tra due veicoli.

Una Renault Captur, guidata da un uomo che circolava su via Rossini, ometteva di rispettare la segnaletica di STOP e collideva con la parte frontale sulla parte anteriore sinistra di un veicolo che circolava in via Sassari, facendo ribaltare la Fiat Panda guidata da un pensionato. Immediati i soccorsi, che insieme ai sanitari del 118 hanno richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco, causa lo sversamento di liquidi infiammabili.

L'uomo intrappolato nell'auto è stato liberato e soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri in codice verde, nonostante la spettacolarità dell'incidente. Il conducente della Renault è risultato negativo al precursore alcool test.

La strada è rimasta chiusa durante i rilievi effettuati dalla Polizia Locale e la circolazione è ripresa solo dopo che una squadra di pulizia strade ha rimosso i detriti e pulito i liquidi sversati.