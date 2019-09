Teatro Regio, pubblicato il bando per il nuovo Segretario artistico: si cerca il sostituto di Galoppini

Pubblicato sul sito del Teatro Regio di Torino il bando per individuare il nuovo Segretario artistico, attualmente in capo al Sovrintendente Sebastian Schwarz, che andrà a sostituire Alessandro Galoppini.

Il 2 agosto scorso il Consiglio di Indirizzo aveva comunicato di non aver rinnovato l'incarico al maestro perché, secondo le osservazioni ministeriali, questo ruolo non poteva essere assegnato a una persona non dipendente del Teatro Regio.

Una motivazione che stride con quanto riportato nell'articolo 9 di questo bando, che precisa come non si tratti di "lavoro subordinato, bensì prestazione d'opera professionale".

Tra le mansioni previste, oltre alle gestione del personale, la programmazione dei calendari, delle audizioni e delle prove.

Le candidature dovranno essere presentate entro le 12 del 26 settembre e potranno essere presentate online. Il compenso annuale è di 54 mila euro e il contratto potrà essere rinnovato per cinque anni.

Critica sul bando la vice capogruppo comunale del Pd Chiara Foglietta, che commenta "abbiamo discusso in consiglio comunale di un documento del Mef e delle 11 macro-irregolarità, di cui una era l'abuso di contratti a termine. Successivamente viene allontanato Galoppini con questa motivazione, ed oggi viene pubblicato un bando per la selezione di un segretario, in cui all'articolo 9 scopriamo che è si cerca un collaboratore esterno". "Chiederemo in aula di approfondire la questione" conclude Foglietta.