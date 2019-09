Nichelino, stasera il concerto di Beneficenza San Matteo al Teatro Superga

San Matteo, la grande festa patronale di Nichelino, si avvia alla conclusione, ma ancora sono tanti gli eventi in calendario in questo weekend.

La biblioteca Archimede, insieme all'orchestra OMT-MiRè composta dagli studenti più validi provenienti da diverse scuole musicali di Torino e della Città metropolitana, organizzano un concerto di beneficenza per la serata di oggi, sabato 21 settembre, presso il Teatro Superga. Diversi i protagonisti della cultura torinese che aderiscono all'iniziativa.

Uno spettacolo di beneficienza a sostegno di Casa Ugi2, la nuova sede dell’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che aprirà a Torino in Corso Dante 101 il 15 di settembre. L'appuntamento è alle ore 21, con la presenza della banda musicale civica Puccini e il contributo della scuola musicale "Corino": l'evento servirà anche a sostenere i lavori di manutenzione sul tetto della chiesa Antica della SS. Trinità.



Casa UGI2 non sarà una struttura residenziale (come è oggi la nota Casa Ugi), ma una sede dove l’associazione organizzerà attività, laboratori e iniziative per i pazienti in terapia e off therapy, e per le loro famiglie. Sarà inoltre uno spazio per condividere e realizzare progetti in collaborazione con enti e realtà presenti sul nostro territorio. Un evento che è anche simbolo della nuova collaborazione tra SBAM e SBU (sistema bibliotecario delle civiche di Torino).

L'ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento posti.