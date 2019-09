Concertino dal balconcino, in aula lo scrittore Giuseppe Culicchia: "Il quartiere si è risollevato anche grazie alla cultura"

"Il Concertino dal balconcino si svolge in un quartiere che in passato è stato zona di spaccio e prostituzione e che in qualche modo, grazie alla riqualificazione e alla cultura si è risollevato, questo è bene non dimenticarlo". Lo ha detto lo scrittore Giuseppe Culicchia, che stamattina ha parlato in qualità di teste della difesa al processo che vede imputati per "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" Maksim Cristan e Daria Spada, ideatori dello spettacolo che si teneva ogni domenica, dalle 17 alle 18, dal balcone di casa dei due artisti, nel cuore del Quadrilatero romano di Torino. "Sono cresciuto giocando a pallone in cortile, cosa che adesso è vietata - ha detto in aula Culicchia - e credo che un intrattenimento gratuito per un'ora alla settimana si possa fare senza alcun problema. Non ricordo alcuna lamentela quando ho assistito al concertino, ma ovviamente parlo da spettatore". La prossima udienza è stata fissata il 14 novembre, alle 11.30, con l'audizione degli altri teste della difesa, fra cui l'ex assessore comunale alla Cultura Ilda Curti.